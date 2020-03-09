Survivor 2020’de son ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyununda büyük mücadele!

Survivor 2020'nin bu akşam ekranlara gelen 16. bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında tavuk tabağı ödülü için oynanan oyun farklı skorla sonuçlandı. Peki Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 16. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Adada açlıkla sınanan yarışmacılar ödül oyunlarında tüm hünerlerini sergileyerek yemek için kıyasıya yarış içine giriyorlar. Bu akşam oynanan ödül oyununda Ünlüler takımı ödül oyununu kazandı ve tavuk yiyen taraf oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Tavuk tabağı ödülünü kazanmak için büyük mücadele veren takımlardan Ünlüler ekibi ödülün sahibi oldu.

Açıklıkla mücadele eden her iki takım da parkurlarda zaman zaman zorlanıyor. Bu akşamki ödül oyununda daha fazla zorlanan taraf Gönüllüler oldu. Ödül oyunu için daha istekli olan taraf performansını skora da yansıtan Ünlüler takımı oldu ve yarışı 10’a 4 farkla kazanmayı başardı. Ünlüler takımı tavuk ödülünü büyük bir iştahla yerken Gönüllüler adasına eli boş döndü.

AŞKIM BURÇE, EVRİM’İN SERİSİNE SON VERDİ!

Bu akşamki ödül oyununda Aşkım Burçe ile Evrim eşleşti. Ünlüler takımında ilk eleme adayı olarak yazılan Aşkım Burçe yarışı kazanarak, performans sıralamasında kadınlarda lider durumda olan Evrim’in 10 oyun üst üste kazanma serisine son vermiş oldu.