Survivor 2020’de takımlarda değişiklik! İki isim yer değiştirdi!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde takımların durumları belli oldu. Birleşme partisi sonrasında iki takım yarışmacılarıyla ilgili karar bu akşam Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ünlülerden bir erkek ve Gönüllülerden bir erkek yarışmacının yer değiştiği gecede Ilıcalı, yarışmaya dair yeni gelişmeleri de aktardı. İşte Survivor 2020'de takımlardaki son durum ve yer değişen isimler...

Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam takımların durumu açıklandı. Acun Ilıcalı konseyde iki takım yarışmacılarından yorum aldıktan sonra yapılan değişikliği paylaştı. Survivor’da Ünlüler ile Gönüllülerden birer erkek yarışmacının yer değiştirecğeini açıklayan Ilıcalı, çarşamba günü oynanacak oyunlar hakkında da bilgiler verdi. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar ve takımlardaki son durum…

SURVİVOR’DA TAKIMLARDA DEĞİŞİKLİK!

Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde, birleşme partisi sonrasında Ünlüler ile Gönüllüler takımlarındaki son durum açıklandı. Acun Ilıcalı, iki takım yarışmacılarından birer erkek yarışmacının yer değiştireceğini duyurdu.

Bu gelişme sonrasında Ünlülerden Berkan Gönüllüler takımına ve Gönüllülerden de Yunus Emre Ünlüler takımına geçmesine karar verildi.

ACUN ILICALI’DAN İDDİA AÇIKLAMALARI

Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde, haftanın her günü yayınlanan yarışmada perşembe akşamları anlat bakalım oyununun oynanacağını açıklarken, çarşamba akşamları da yeni performans oyunlarının ve iddia oyunlarının yapılacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ile iddiaya girdiği ayak tenisi maçının yarın akşam oynanacağını duyurdu. Ilıcalı, ayrıca Survivor’da çeyrek final sistemine geçildiğini açıkladı. Yarışmacılar bundan sonra performans oyunlarında çeyrek final için mücadele edecek.