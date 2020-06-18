Survivor 2020’de ünlülerle Anlat Bakalım’ı kim kazandı? Survivor’da toplu oylama heyecanı!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde ünlülerle Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Adım adım finale yaklaşılan Survivor'da bu akşam ünlü isimlerle yarışmacılar anlat bakalım oyununda izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Oyun sonrasında ise toplu oylama konseyi gerçekleştirildi. Peki bu akşam Survivor'da anlat bakalımı kim kazandı?

Her akşam ekranlara gelen ve beğeniyle takip edilen Survivor 2020’nin yeni bölümü heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar bu akşam ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyununu oynadı. Hem yarışmacılar hem de izleyenlerin eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım’da Demet Özdemir, Enis Arıkan, Haluk Levent, Eser Yenenler, Bensu Soral, Mustafa Ceceli, Danilo Zanna ve Furkan Korkmaz yer aldı. Gecede en dikkat çeken anlardan biri ise Enis Arıkan’ın avokado kostümü giyerek Nisa’ya eşlik etmesi oldu. İşte Survivor Anlat Bakalım’da bu akşam yaşananlar…

SURVİVOR’DA ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM HEYECANI

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Anlat Bakalım oyununda yarışmacılara ünlü isimler eşlik etti. Anlat Bakalım’da Nisa-Enis Arıkan, Berkan-Bensu Soral, Cemal Can-Demet Özdemir, Barış-Furkan Korkmaz, Elif-Haluk Levent, Sercan-Eser Yenenler, Evrim-Mustafa Ceceli ve Yasin-Danilo Zanna eşleşmeleriyle yarıştı. Anlat Bakalım’ı 17 kelimeyi bilerek kazanan Barış–Furkan Korkmaz ikilisi oldu.

ENİS ARIKAN’DAN NİSA’YA AVOKADO SÜRPRİZİ

Bir önceki anlat bakalım oyununda olduğu gibi bu kez de Nisa ile Enis Arıkan eşleşti. Enis Arıkan’ın Nisa’ya yaptığı sürpriz ise çok konuşuldu. Peluş avokado yastığına olan ilgisiyle bilinen Nisa’nın karşısına avokado kostümüyle çıkan Enis Arıkan büyük şaşkınlık yarattı. Nisa ile Enis Arıkan ikilisi anlat bakalım oyununda sadece 3 kelime bildi.

CEMAL CAN İLE DEMET ÖZDEMİR GÜLDÜRDÜ

Anlat Bakalım oyununda Camal Can ile Demet Özdemir eşleşti. İki ismin de kelimeleri anlatmaya çalışırken sergilediği tavırları ve konuşmaları izleyenleri güldürdü. Camal Can ile Demet Özdemir ikilisi 12 kelimeyi anlatmayı başardı.

TOPLU OYLAMA GÜN BOYU SÜRECEK

Acun Ilıcalı’nın dün açıkladığı toplu oylama bu akşam gerçekleşti. Oylama konseyinde SMS’lerin gün boyu süreceğini açıklayan Ilıcalı, elemenin de oylama üzerinden yapılacağını ve son 4’e kadar oylama olmayacağını açıkladı.