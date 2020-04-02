Survivor 2020’de yarışan Ersin Korkut’un köpeği Mes vefat etti, kardeşi kötü haberi veremedi

Survivor 2020’de yarışan ünlü oyuncu Ersin Korkut, iletişim ödülü kazanınca, ilk işi kardeşi Erdoğan ile mesajlaşmak oldu. Ersin’in kardeşine öldüğünden habersiz olduğu köpeği Mes’i sorması dikkat çekti.



Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostu Mesut’a emanet eden oyuncu, kardeşine, “Mes nasıl?” diye sordu. Erdoğan Korkut ise abisine Mes’in öldüğünü söyleyemedi ve “İyi Mesut’ta, sıkıntı yok” demekle yetindi.



Köpeğinin öldüğünden habersiz olan Survivor Ersin’in, kardeşine, “Mesut’a söyle, iyi basın Mes’e” demesi ise yürek burktu. Korkut’un çok sevdiği ve 3 senedir baktığı köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.