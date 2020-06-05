‘Survivor 2020’de Yasin Obuz-Sercan Yıldırım kavgası

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020'nin 98'inci bölüm tanıtımı yayınlandı. Büyük gerginliğe sahne olan sembol oyunu finaline, iki iddialı yarışmacının sert tartışması damga vurdu. İşte Survivor'da yaşananlar...

‘Survivor 2020’de ‘Kırmızı’ ve ‘Mavi Takım’ olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, bu sefer sembol oyunu finalinde bireysel olarak karşı karşıya gelecek. Sembolü kazanan kişi, iki hafta eleme adayı olarak gösterilemeyecek ve Survivor finali öncesi büyük avantaj yakalayacak.

Büyük rekabetin yaşandığı oyun sırasında sinirler iyice gerildi, iki takım yarışmacıları birbirine girdi.

Cemal Can Canseven’in takımında yer alan Yasin Obuz’un, “Sercan seni döverim ve burayı terk ederim” ifadeleri herkesi şoke ediyor.

Bu sözler sonrası adeta çılgına dönen kırmızı takım kaptanı Sercan Yıldırım’ı, takım arkadaşları sakinleştirmekte güçlük çekiyor.

Ünlü futbolcu, rakibine, “Gel döv hadi, gel beni döv. Döv hadi, döv beni” şeklinde bağırıyor.