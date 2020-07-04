Survivor 2020’deki son iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde son iletişim ödülü oyunu oynandı. Ailelerinden yaklaşık 5 aydır uzak kalan ve büyük özlem duyan yarışmacılar ödülü kazanabilmek için büyük bir mücadele sergiledi. Özellikle Survivor Sercan'ın 6'da 6 yapması geceye damgasını vurdu. Peki Survivor'da son iletişim ödülünü kim kazandı?

Finale doğru adım adım yaklaşılan Survivor 2020’de bu akşam son iletişim oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına ödül olarak aileleriyle görüntülü konuşabilme imkanı sunuldu. Bu ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar parkurda tüm gücünü ortaya koydu. Gecede Sercan 6’da 6 yapmayı başarırken, Elif sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. İşte Survivor 2020’deki son iletişim ödülünü kazanan takım…

SURVİVOR’DA SON İLETİŞİM ÖDÜLÜ!

Survivor 2020’nin bu akşamki 125. yeni bölümünde son iletişim ödülü oyunu gerçekleştirildi. İletişim ödülü olarak yarışmacılara “Ailelerle görüntülü görüşme” verildi. İletişim ödülünde Elif Gören, sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Başa baş geçen mücadelede Sercan Yıldırım 7’de 6 yaparak dikkatleri üzerine çekti. 9-9’a kadar gelen mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında Sercan Yıldırım son sayıyı da alarak mavi takıma iletişim ödülünü kazandırdı. Böylece Sercan, Cemal Can ve Yasin aileleriyle görüntülü konuşma şansı yakaladı.

SERCAN’IN ANNESİ’NDEN HALİT ERGENÇ BENZETMESİ

İletişim ödülünde ailesiyle görüntülü görüşen Sercan Yıldırım’a annesinden ilginç bir benzetme geldi. Sercan’ın annesi sakallarından dolayı “Sultan Süleyman’a benzemişsin Halit Ergenç gibi olmuşsun dedi. Bu benzetme sonrası tüm yarışmacılar kahkahaya boğuldu.