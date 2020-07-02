Survivor 2020’nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde sakatlık şoku

Survivor 2020'nin bugün yayınlanacak olan 124. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Yasin Obuz, parkurda düşüp dizinden sakatlanıyor.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali nedeniyle dün ekrana bir günlük ara verdi.

Survivor’un 124. yeni bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı yayınlanacak. 14 Temmuz’da final yapacak olan Survivor 2020’de Nisa’nın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı kaptanlık oyununda mücadele edecek. Yasin ise oyun esnasında sakatlanıyor.

YASİN OBUZ SAKATLANDI



Yasin, Barış, Elif, Sercan, Berkan ve Cemal Can, Survivor’da bu hafta takım kaptanları olmak ve yeni takımları seçmek için yarışacak. Zorlu parkurda mücadele eden Yasin Obuz, ıslak zeminde kayarak ayağından sakatlanıyor. Yasin’e ilk müdahaleyi Doktor Ulaş yapıyor. Acı içinde kıvranan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Yasin’in sakatlık durumu ve Survivor’a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde belli olacak.