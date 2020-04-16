Survivor 2020’nin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan ile Nisa’nın konuşması dikkat çekti!
Haftanın her günün yayınlanmaya başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanı geldi. Survivor’ın 49. yeni bölüm fragmanı bomba etkisi yarattı. Özellikle Acun Ilıcalı, oyun sonrasında Yasin’in Evrim’e karşı kullandığı kelimeler nedeniyle ciddi bir uyarıda bulunması dikkat çekiyor. Fragmanda Sercan Yıldırım’ın Nisa’yı kenara çağırıp konuşması da dikkat çeken gelişmelerden…
SURVİVOR 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Survivor’ın yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Acun Ilıcalı’nın Yasin’i uyardığı ve Sercan’ın Nisa ile konuşması yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. İşte Survivor 49. yeni bölüm fragmanı…