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Survivor 2020’nin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan ile Nisa’nın konuşması dikkat çekti!
Survivor 2020’nin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan ile Nisa’nın konuşması dikkat çekti!
Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Adada birleşme partisi sonrasında yeni takımlar belli oldu ve ilk oyun cuma akşamki yeni bölümde yapılacak. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Yasin'e yaptığı uyarı ve Sercan ile Nisan'nın konuşması dikkat çekiyor. İşte Survivor 49. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 16 Nisan 2020 - 23:10

Haftanın her günün yayınlanmaya başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının yeni bölüm fragmanı geldi. Survivor’ın 49. yeni bölüm fragmanı bomba etkisi yarattı. Özellikle Acun Ilıcalı, oyun sonrasında Yasin’in Evrim’e karşı kullandığı kelimeler nedeniyle ciddi bir uyarıda bulunması dikkat çekiyor. Fragmanda Sercan Yıldırım’ın Nisa’yı kenara çağırıp konuşması da dikkat çeken gelişmelerden…

SURVİVOR 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor’ın yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Acun Ilıcalı’nın Yasin’i uyardığı ve Sercan’ın Nisa ile konuşması yeni bölüm fragmanında dikkat çekti. İşte Survivor 49. yeni bölüm fragmanı…

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