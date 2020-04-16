Survivor 2020’nin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan ile Nisa’nın konuşması dikkat çekti!

Survivor 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Adada birleşme partisi sonrasında yeni takımlar belli oldu ve ilk oyun cuma akşamki yeni bölümde yapılacak. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Yasin'e yaptığı uyarı ve Sercan ile Nisan'nın konuşması dikkat çekiyor. İşte Survivor 49. yeni bölüm fragmanı...