Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can imaj değiştirdi
Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can, aylar sonra imaj değişikliğine gitti.
Aylardır uzayan sakallarını kesen ünlü isim sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Cemal Can paylaşımına, “Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. Biraz konuşmamız gerekiyor” notunu düştü.
BEĞENEN DE OLDU BEĞENMEYEN DE…
Survivor şampiyonu Cemal Can’ın paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon beğeni aldı. Cemal Can’ın yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Survivor şampiyonunun yeni halini takipçilerinin bir bölümü beğenmedi.