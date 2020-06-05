Survivor 2020’nin yeni takımlardaki ilk ödül oyununu kim kazandı? Anlat Bakalım’ı kim kazandı?

Survivor 20202'nin bu akşamki yeni bölümünde yeni takımlarla ilk ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunu ardından ise Anlat Bakalım heyecanı yaşandı. Kırmızı ve Mavi takımların yarıştığı ödül oyunu hem eğlenceli hem de çekişmeli görüntülere sahne oldu. Survivor'da çeyrek finale yaklaşılırken, haftalık takımlar ile bu akşam ilk ödül oyununu kazanan takım için duş ve yemek verileceği açıklandı. Peki Survivor'da bu akşam yeni takımlarla ilk ödülü kim kazandı?

Survivor 2020’nin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Beğeniyle takip edilen yarışmada bu akşam yeni takımlar ile ilk ödül oyunu oynandı. Mavi takım ile Kırmızı takım arasında kıran kırana geçen ödül oyununda kazanan takım için yemek ve duş seti ödülü verildi. Ödül oyunun oynandığı yeni bölümde gece ise her hafta klasik haline gelen Anlat Bakalım oynandı. İşte iki oyunu da kazanan takım ve gecede yaşananlar…

SURVİVOR 2020’DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020’nin 97. yeni bölümünde bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Geçtiğimi ödül oyunlarından farklı olarak bu akşam yeni takımlarla ilk ödül oyunu gerçekleşmiş oldu. Mavi ve Kırmızı takımların ilk ödül oyununda iki takım yarışmacıları duş seti ve yemek ödülünü kazanabilmek için parkurda büyük bir mücadele verdi. Survivor’da bu akşam yeni takımlarla ilk ödül oyununu kazanan taraf 10’a 5’lik skor ile Kırmızı takım oldu.

Ödül Oyunu İstatistikleri

Kırmızı Takım (10)

Sercan 1/3

Elif 3/3

Yunus 0/3

Barış 3/3

Berkan 3/3

Mavi Takım (5)

Evrim 1/3

Cemal 0/3

Nisa 1/3

Ardahan 1/3

Yasin 2/3

ANLAT BAKALIM’I KİM KAZANDI?

Her hafta perşembe akşamı oynanan Anlat Bakalım bu hafta da izleyenleri güldürmeyi başardı. Yeni takımların belli olmasıyla birlikte ilk Anlat Bakalım’da bugün oynandı. Bu akşamki Anlat Bakalım’ı kazanan takım Kırmızı takım oldu ve aynı zamanda yemek yeme fırsatını da yakaladı.