Survivor 2020’ye kim veda etti? Survivor’dan kim elendi? Final dörtlüsü belli oldu!

Survivor’da şampiyonluk yolunda biri isim daha adaya veda etti. Survivor 2020’nin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından eleme konseyi gerçekleştirildi. Eleme konseyinde dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bir eleme adayı belirledi ve ardından veda eden isim açıklandı. Böylece Survivor’da final dörtülüsü de belli oldu. İşte Survivor 2020’ye veda eden isim…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Son 5 yarışmacı bu akşamki dokunulmazlığı kazanarak gece düzenlenecek konseye daha rahat çıkmak için mücadele etti. Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyununun galibi Berkan oldu.

SURVİVOR 2020’DEN KİM ELENDİ?

Haftanın ilk iki günü final yapacak olan Survivor 2020’de bu akşam bir kişi daha adaya ve hayallerine veda etti. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu Cemal Can kazanmış ve eleme adayı olarak Elif ismini vermişti. Bu akşam ise Berkan dokunulmazlık oyununu kazandı ve konseyde eleme adayı olarak Cemal Can adını söyledi. Böylece eleme adayları Elif ve Cemal Can oldu. Seyircilerin toplu oylaması sonucunda iki isim arasında daha az oy alarak Survivor 2020’ye veda eden son isim Elif Yıldırım Gören oldu.

FİNAL DÖRTLÜSÜ

Survivor’da bu akşamki eleme konseyi ardından final dörtlüsü de belirlendi. Elif’in yarışmaya veda etmesinin ardından son 4 yarışmacı Cemal Can, Berkan, Yasin ve Barış oldu.

ACUN-BARIŞ BASKETBOL MAÇI

Geçtiğimiz haftalarda ertelenen Acun Ilıcalı ile Barış arasındaki basketbol maçı bugün oynandı. Barış’ın talebi sonrasında bugün gerçekleştirilen basketbol atışı maçında Barış, Acun Ilıcalı’yı yenerek ödülün sahibi oldu. Ödül olarak ise Acun Ilıcalı’nın özel teknesiyle deniz turu olarak belirlendi.

YARIN CANLI YAYIN

Survivor 2020’de yarın yeni bölüm canlı olarak yayınlanacak. Acun Ilıcalı’nın sunacağı Survivor’ın yeni bölümünde oyunlar ve konsey ilk kez canlı yayın ile ekranlara gelmiş olacak.