Survivor 2’ncisi Barış Murat Yağcı Twitter gündeminde!

Survivor 2020 yarışmasında büyük başarı göstererek 2. olan Barış Murat Yağcı Twitter gündeminde zirveye oturdu. Barış Murat Yağcı'nın fanları "TarihYazdı BarışMuratYağcı" Hashtag'i ile 1 milyondan fazla Tweet paylaştı.

Ekranların sevilen programı Survivor 2020 geride kalmasına rağmen yarışmacılar gündem olmaya devam ediyor. Survivor 2020’de şampiyon olan Cemal Can ve ikinci olan Barış Murat Yağcı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bugün Twitter’da Barış Murat Yağcı’yı destekleyen kullanıcılar “TarihYazdı BarışMuratYağcı” Hashtag’i altında buluştu ve 1 milyondan fazla Tweet atarak zirveye yerleşti.

1 MİLYONDAN FAZLA PAYLAŞIM

Barış Murat Yağcı fanları Twitter’da “TarihYazdı BarışMuratYağcı” Tag’iyle buluştu ve 1 milyondan fazla tweet atarak gündemdeki ilk sıraya yerleşti.

TWEET’LERDEN BAZILARI

-Yarışma bitmesine rağmen bi milyon tweet mi kral haraket TarihYazdı BarışMuratYağcı

-Beşiktaşlı değilim ama barış kartal pençesi yapınca düşüyorum harika TarihYazdı BarışMuratYağcı

-Bir milyon tweet. Seni seviyoruz Barış. TarihYazdı BarışMuratYağcı

-Barış gordu mu acaba TarihYazdı BarışMuratYağcı

-Boşuna demiyoruzzzz TarihYazdı BarışMuratYağcı

-1millllyooooonnn TarihYazdı BarışMuratYağcı

-1 milyon olmuşuuz TarihYazdı BarışMuratYağcı