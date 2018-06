Survivor Adem Kılıçcı kimdir, kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. Kılıççı’nın boyu 1.89 olup, spora karşı merakı küçük yaşlarda başlamıştır. İstanbul’a gelen Kılıççı, Fenerbahçe altyapısında ‘boks’ alanında kendini geliştirmiştir. Başarıları ise; 2004 yılında Dünya Boks Şampiyonu’nda gümüş madalya, 2007 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan Dünya Amatör Boks Şampiyonası’nda bronz madalya, 2009 yılında yapılan Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2013 yılında Akdeniz Oyunlarında altın madalya kazandı.

Survivor 2017’de finale kalan Adem Kılıççı, ikinci oldu. Ogaday Çalışkan ise şampiyon oldu. Kılıççı’nın yarışmadaki sözleri, başarıları, tartışmaları gündemde kendini korumuştu. Yarışmada kendisiyle ilgili şu açıklamaları dikkat çekmişti: Biz buraya hasret çekmeye geldik, açlık çekmeye geldik, gurbet çekmeye geldik, her türlü entrikaya, her türlü yalana göğüs germeye geldik. Hayatı geriden gelip yakalamayı seven bir insanım.