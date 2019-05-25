Survivor Adem kimdir? Survivor Adem Kılıççı nereli?

Survivor'da daha önce iki kez yarışan Adem Kılıççı, Türkiye Yunanistan yarışmacılarına rakip olmak için tekrar Dominik'e geldi. Birçok madalyası bulunan başarılı sporcunun göstereceği performans merak ediliyor. Peki Adem Kılıççı kimdir? Survivor Adem nereli, kaç yaşında?

Survivor 2017'in hemen ardından Survivor 2018'de de yer alan Adem Kılıççı bu kez gösteri yarışı için Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak Dominik’e geliyor. Survivor'da performansı en çok merak edilen yarışmacıların başında gelen Adem Kılıççı kimdir, Survivor Adem nereli, Adem Kılıççı kaç yaşında gibi hakkında özel bilgiler de merak ediliyor. İşte fenomenleşen yarışma programında tekrar yarışan Survivor Adem kimdir, nereli ve bilinmeyen tüm yönleriyle Adem Kılıççı…

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor All Star takımının dikkat çeken isimlerinden olan Adem Kılıççı, 1986 Ağrı doğumlu. Adem Kılıççı boksör ve İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazandı. Kendisi hakkında Ağrı'nın gururu yakıştırılması yapılmaktadır.

KANINDA YASAKLI MADDE BULUNDU

Türk boksör, 2014-2015 Dünya Boks Federasyonu tarafından gerçekleştirilen APB Profesyonel Boks Liginde dünya şampiyonu olmuş ve Rio'da düzenlenecek Olimpiyatlar için katılım hakkı kazanmıştır. Fakat kanının içinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle Türk boksör Adem Kılıççı Rio'ya gidememiştir.