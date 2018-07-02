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Survivor Adem’den Turabi itirafı
Survivor Adem’den Turabi itirafı
TV8'de Şampiyonun Hikayesi programına katılan Adem Kılıççı, Survivor 2018'de gerilim yaşadığı Turabi Çamkıran'la arasındaki diyaloğu anlattı.
Magazin 2 Temmuz 2018 - 23:56

Survivor 2018 sezonun Adem Kılıçcı ile Turabi Çamkıran arasında sık sık kavga çıkmış ve seyircilerin en çok merak ettiği konulardan birine dönüşmüştü. Adem Kılıçcı, tartışmaların ardından ikilinin arasının yumuşadığını anlattı ve “Turabi ile yaşadığımız şeyi Serhat ile yaşamadım. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Turabi, karşısındaki insanın açığını bulup sinirlendirebilecek biri. Ona bunu söyledim evet dedi hata bende. Sen bana iyi dayandın dedi. Son zamanlarda biz işi şakaya vurmuştuk.” dedi.

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Son güncelleme: 07:19 - 03.07.2018
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