Survivor Afroditi kimdir? Afroditi Skafida kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Survivor 2019’a damgasını vuran kadın yarışmacılarından biri şüphesiz Afroditi Skafida oldu. Peki Survivor Afroditi Skafida kimdir? Survivor Afroditi iki kez Olimpiyat Oyunları’na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. İşte Survivor Afroditi hakkında merak edilenler…
AFRODİTİ SKAFİDA KİMDİR?
Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina'da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları’na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.