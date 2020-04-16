Survivor anlat bakalım oyununda neşeli anlar! İşte kazanan takım!

Survivor 2020'nin bu akşamki bölümünde anlat bakalım oyunu oynandı. İzleyicler tarafından oldukça beğenilen anlat bakalım oyunu her hafta perşembe akşamı oynanıyor. Bu akşamki oyunda da yarışmacılar kelimeleri anlatırken oldukça eğlenceli anlara sahne oldu. Peki Survivor'da bu akşam anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Haftanın her günü yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam anlat bakalım oyunu oynandı. İki takım yarışmacılarının kelimeleri anlatmaya çalıştığı halleri komik görüntülere sahne oldu. Gecede özellikle Ardahan’ın yasaklı kelimeleri sıkça kullanması renkli görüntüler oluşturdu. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

ANLAT BAKALIM’DA EĞLENCELİ ANLAR

Survivor’ın bu akşamki bölümünde anlat bakalım oyunu hem izleyicilere hem de yarışmacılara keyifli anlar yaşattı. Anlat bakalım oyununda Ardahan, Nisa, Aycan gibi isimler kelimeleri anlatmakta güçlük çektiği için eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Anlat Bakalım oyununda bu haftanın kazanan takımı 8’e 5’lik skor ile Ünlüler oldu. Ünlüler bu galibiyet ile sosisli ekmek ve patates kızartması ödülünün sahibi oldu.