Survivor'da bu sene Acun Ilıcalı ilkleri yaşatıyor. Bu sene ilk kez araba oyunu oynandı. Acun, 10 araba oynanacağını açıklamıştı. 10. araba oyunu oynandı. Tam 4 kez finale kalan yarışmacı son oyunda arabayı almasını bildi. Peki Survivor araba ödülünü kim kazandı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Survivor’da en son oynanan araba oyununda Hikmet çok kötü bir sakatlık geçirmiş bu nedenle oyun yarım kalmıştı. Beyaz takım yarım kalan oyunu Hikmet için mücadele ederek kazandı. Oyun 10-5 skorla Beyaz takımın oldu. Yarışmacılar oyunun sonunda Hikmet’a tezahürat yaptı.

Araba oyununun ikinci bölümünde kazanan takım kendi arasında yarıştı. Finale Seda ve Nikos çıktı. Seda ikinci kez finale kaldı. Nikos ise 4. kez finale kaldı.

Araba ödülünü kazanan isim NİKOS oldu. Nikos, daha önce 4 kez finale çıkıp son araba ödülünü kazandığı için çok mutlu oldu. Daha önce arabasının olmadığını ve fakir bir aileden geldiğini sözlerine ekledi.

Türklerden Hikmet 2 kez, Sabriye, Sude, Atakan bir kez araba ödülünü kazanmıştı. Yunanlardan ise; Tony, Kyriakos, Afroditi kazanan isimlerin arasında yer almıştı.