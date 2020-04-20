Survivor Aşkım Burçe kimdir? Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında?
Aşkım Burçe Tunay Survivor ünlüler kadrosuna yarışmanın ilerleyen haftalarında dahil oldu. İzleyiciler Survivor'ın yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın hayatını merak ediyor. İşte yeni yarışmacı hakkında bilinmesi gerekenler…
AŞKUM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.