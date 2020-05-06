Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşındadır? Aşkım Burçe Tunay boyu, kilosu ve başarıları…

Dün akşam Survivor 2020’de yaşanan eleme heyecanı sonrası adaya veda eden isim, Ünlüler takımından Aşkım Burçe Tunay oldu. Yapılan SMS oylaması sonrası en az oyu alan Aşkım Burçe Tunay, Survivor 2020’ye veda eden beşinci isim odu. İnternet kullanıcıları, Aşkım Burçe Tunay hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşındadır, boyu ne kadardır? İşte Aşkım Burçe Tunay hakkında bilinmesi gerekenler…

Başarılı spor hayatı sonrası Survivor 2020'de Ünlüler takımı ile televizyon ekranlarında kendine yer buldu. Dün akşam yaşanan eleme konseyi sonrası ile Survivor 2020'ye veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki Survivor Aşkım kimdir? Profesyonel kariyerinde ne gibi başarıları vardır? İşte detaylar…

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.



SURVİVOR AŞKIM KAÇ YAŞINDADIR, BOYU KAÇTIR?

20 yaşında ve 1.62 boyunda olan Aşkım Burçe Tunay, kendini şu sözlerle tanımlıyor;

12.05.2000’de İstanbul’da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul’da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri’ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul’a geri döndük. 2010’dan beri İstanbul’da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

ACUN ILICALI, ELENEN AŞKIM BURÇE TUNAY'A BÖYLE VEDA ETTİ

Dün akşam yaşanan eleme sonrası Acun Ilıcalı, duygusal anlar yaşadı ve genç Survivor oyuncusuna şu sözlerle veda etti;

“Ben de birkaç şey söyleyeyim senin için. Öncelikle genç yaşında çok güzel başarılar elde etmişsin edeceksin de. Survivor’da iz bırakan bir yarışmacı oldun, yaşım küçük boyum uzun değil demeden birçok oyunda çok iyi puanlar aldın. Takıma çok katkın oldu. Hep moral verdin motive ettin bence takım için çok önemli bir yarışmacıydın. Ünlüler takımının seni gerçekten özleyeceğini düşünüyorum. Hayatında güzel günler seni bekliyor bundan hiç şüphem yok ama Survivor hayatın bu kadarmış.”