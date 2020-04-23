Survivor Aşkım kimdir? Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, nereli?

Survior 2020'nin en genç isimlerinden biri de Aşkım Burçe Tunay. Yarışmaya yedeklerden katılan Survivor Aşkım'ın hayatı internette sıkça araştırılıyor. Peki Aşkım Burçe Tunay kimdir? Survivor Aşkım kaç yaşında ve nerelidir?

Survivor yarışmasındaki en fazla dikkat çeken isimlerden biri de Aşkım Burçe Tunay oldu. Survivor’da Ünlüler takımında yer alan Aşkım’ın hayatını ve kaç yaşında olduğu gibi bilgileri haberimizden görebilirsiniz.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü’nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda I. Seri ve II. Seri’deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

AŞKIM, MURAT CEYLAN’IN YERİNE ANONS YAPTI

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler’in yeni bölümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Murat Ceylan bir duyuru gerçekleştirdi. Anlat Bakalım oyununda koltuğunu, Ünlüler takımı yarışmacısı Aşkım’a devreden Murat Ceylan’ın hareketi herkesi güldürdü.