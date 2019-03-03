Survivor Atakan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında?

Survivor Atakan, geçtiğimiz hafta ada konseyinde eleme adayı olmasının ardından bu haftaki performansı merakla bekleniyor. Survivor'da etkili ve iddialı yarışmacısı profili ile dikkat çeken Atakan Işıktutan sık sık takım arkadaşları ile ters düşüyor. Peki, Survivor Atakan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında?

Survivor Atakan, yarışmanın içerisinde kavga ve gruplaşmaların odağında yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Survivor elenme adayı olan ancak adada kalmayı başaran Atakan Işıktutan bu haftaya iddialı bir giriş yapmıştı. Peki Survivor Atakan kimdir, hangi sporlarla uğraşıyor? İşte Atakan Işıktutan hakkında merak edilen bütün ayrıntılar…

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit’le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.