Survivor Atakan kimdir? Survivor Atakan Işıktutan nereli?

Son dönemde sakatlığı nedeniyle Survivor’dan uzak kalan Atakan hızlı bir geri dönüş yaptı. Oyunlarda yükselen performansının yanı sıra yarışmanın en güçlü yarışmacılarının başında gelen Dalaka ile de adı anılan Atakan izleyicileirin merak konusu oldu. Peki Survivor Atakan kimdir, hangi sporlarla uğraşıyor? İşte Atakan Işıktutan hakkında merak edilen bütün ayrıntılar…

Survivor’da performansı sıklıkla tartışılan Atakan son dönemde yükselen performansının yanı sıra Yunanistan takımından Dalaka ile yakınlaşması ile de dikkatleri üstüne çekiyor. Peki, Survivor Atakan kimdir? Survivor Atakan kaç yaşında?

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de doğan Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit’le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.