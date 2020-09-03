Survivor Aycan itiraf etti: Psikolojim bozuldu, adadan kaçmaya çalıştım

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, katıldığı canlı yayında yarışma sürecinden bahsederken adadan kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını itiraf etti. Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden olan Aycan, "Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım" dedi.

Yanaç, Alişan ve Demet Akalın’ın sabah programına konuk oldu. Survivor’un zorluklarından bahseden Yanaç, bir itirafta bulundu.

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor 2020’nin çok zorlu bir yarış olduğunu söyleyen Yanaç, “Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu.

Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu. Yağmur yağıyor, üşüyorsun. Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı” dedi.

“SURVIVOR SAYESİNDE TÜRKÇEMİ İLERLETTİM”

“Adada 9 kilo verdim. 4.5 ay boyunca 9 kilo gitti yarışmanın sonlarına doğru ödüller büyüyünce kilo alamaya başladım. Yaz tatilinde de aldım biraz… Survivor sayesinde Türkçemi ilerlettim. Konuşuyordum ama akıcı değildi. Adadan ayrıldıktan sonra ‘nasıl böyle bir şey yapmışım’ dediğim anlar oldu. Sinirlendiğim yerleri izleyince kendime şaşırdım. O kadar açmışım ki ‘ne hale geldim’ diyorum kendi kendime. Ama iyi ki gitmişim çok güzel tecrübeler edindim. Bir daha çağırırlarsa giderim.”

Sonlara doğru psikolojim durdu, orası fazla geldi. Sanki hiç bitmeyecekmiş, biz adada kalacağız gibi hissettim. Kamp, ada üstüme üstüme geldi. Oynuyoruz oynuyoruz bitmiyor. Bir yerden sonra psikolojim bozuldu oyun kaybettikçe daha kötü oldu.”