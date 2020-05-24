Survivor Aycan’a Ali Koç sürprizi! Acun Ilıcalı heyecanlandıran haberi verdi!

Survivor 2020'nin renkli yarışmacılarından Aycan Yanaç'a heyecanlandıran haber Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, Ali Koç'un özel bir selamı olduğunu Aycan'a iletti. İşte Acun Ilıcalı'nın Aycan'a verdiği haber...

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da bu akşam futbol maçı oynandı. Acun Medya ile Survivor 2020 yarışmacıları arasında oynanan maç öncesinde ise Acun Ilıcalı, Aycan’ı ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, Ali Koç’un Aycan’a özel selamının olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar…

ALİ KOÇ’TAN AYCAN’A SELAM!

Acun Ilıcalı, Survivor’da bu akşam oynanan futbol maçı sonrasında Aycan Yanaç’a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un selam gönderdiğini söyledi. Ilıcalı’nın bu haberi vermesiyle Aycan Yanaç’ın oldukça heyecanlandığı gözlemlendi.

Acun Ilıcalı:” Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe Kulübü başkanı sayın Ali Koç’tan. Türkiye’ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor”

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya’da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor’da kanıtlamaya geliyorum.”