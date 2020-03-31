Survivor Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı mesleği nedir?

Survivor 2020'nin özellikle son günlerde en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Murat Yağcı oldu. Parkurlardaki performansı ile dikkat çeken yarışmacı zaman zaman da tartışmalar nedeniyle gündeme geldi. Peki Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, mesleği nedir?

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı’nın hayatı merak ediliyor. Survivor 2020’de performansı yanı sıra zaman zaman diğer yarışmacılar ile yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor. Survivor Barş Murat Yağcı profesyonel basketbol oyunculuğu yanı sıra bir dönem modellik yapmıştır. İşte Survivor Barış Murat Yağcı’nın biyografisi…

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.