Survivor Berkan Karabulut’un sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

TV8'de yayınlanan Survivor 2020'nin öne çıkan isimlerinden Berkan'ın bir süredir Lale Onuk ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Survivor’da yeni dönemde değişiklerin yaşanacağı duyurusunu yaptıktan sonra, ünlüler ve gönüller takımından birer yarışmacı takımlarını değiştirdiler. Bu isimler ünlülerden Berkan, gönüllülerden ise Yunus Emre oldu. Değişiklikten sonra bu ikili uzun bir süre Twitter’da TT listesine girdi ve merak konusu oldular.



Ünlülerden, gönüllüler takımına geçen yarışmacı Berkan Karabulut, özel hayatında aşkı bulan isimlerden biri. Genç yarışmacı, iki yıldır Lale Onuk ile birlikte. Varşovalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Lale ile Berkan, Gümüşyaka’daki yazlıklarından arkadaşlar.



“Her şey o gece başladı”: Katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk, şu ifadeleri kullandı: “Berkan ile 10 yıldır tanışıyoruz. Ben onu hep çok beğeniyordum ama şişmandım. 2018 yılında 2017 Miss Turkey birincisi olan arkadaşım Ecem Çırpan ile yarışmayı izlemeye gittik.



Berkan da oradaydı. Berkan beni tanıdı. ‘Hala çok güzelsin’ dedi. Bu benim için müthiş bir şeydi. Çünkü o beni tanıdığı zamanlarda şişmandım ve kendimi çok çirkin hissediyordum. Öyle gelişti olaylar.”



SEVGİLİSİNİ ÇOK ÖZLEDİ

Sevgilisi Berkan’ı çok özlediğini belirten Lale Onuk, isimini andığında gözleri doldu. Lale, Berkan Karabulut’u yolcu etmek için de havalimanına kadar da geldi.