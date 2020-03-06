Survivor Berkan kimdir? İşte Berkan Karabulut hakkında merak edilenler…
Survivor Ünlüler takımına Berkan Karabulut'un katıldığı geçtiğimiz hafta açıklandı. Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut’un mesleği nedir? İşte merak edilenleri…
BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir.
2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.