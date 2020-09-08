Survivor Berkan’ın küfürlü Sercan hikayesi

Askere gitmeden önce kestirdiği saçlarıyla yepyeni bir görüntüye bürünen Survivor Berkan, takipçileriyle etkileşimde kalabilmek adına bir Youtube kanalı açtı. Bu kanal üzerinden bir de video paylaşan Berkan, Sercan'la ilgili anlattığı anıyla gülümsetti.

Berkan Karabulut, açtığı Youtube kanalı üzerinden sevenlerinin sorularını yanıtladı. Karabulut gelen bir soru üzerine tekme sevincinin nereden ortaya çıktığı anlattı. Berkan o tekmeyi takım arkadaşlarını teşvik etmek için yaptığını söyledi. Berkan “kendime göre bir sevinç buldum” dedi.

Survivor Berkan Survivor hayatında aldığı en büyük dersin ne olduğunu da açıkladı. Berkan, yakınlarındaki insanları ne kadar sevdiğini anladığını ve bunu her fırsatta söylemek gerektiğini bu yarışmada anladığını ifade etti.

“SERCAN’A BİR ARA BAKTIM ELLERİNİ İNDİRMİŞ…”

Survivor Berkan çok aç kaldığında Sercan ile yaşadığı bir diyaloğu da açıkladı. Berkan açıklamasında şunları söyledi: “Ünlüler adasına ilk gittiğim zamanda bütün gün Hindistan Cevizine mahkumuz. Ölüyoruz açlıktan. Sercan’a bir ara baktım ellerini indirmiş kafası yerde dedim ki ‘Seco oğlum kaktüs gibisin lan’ dedim. ‘Oğlum bitkisel hayata geçtin’ dedim. Bana böyle baktı ‘lan i.ne senin benden bir farkın mı var sanki bir kendine bak’ dedi. Haklısın dedim. Bu seviyelere geldiğimiz zamanlar yaşadık.”