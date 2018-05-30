Survivor Berna’dan Adem-Turabi yorumu

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Turabi ve Adem’in yaşadığı tartışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Berna, “Acun abinin istemediği sınır geçilirse geri dönülemez noktaya gidebilir olay. Pascal Nouma ve Nihat Doğan vardı ya küçücük bir hikaye kalır yanında” dedi. Survivor Berna açıklamasında, “Adem ve Turabi, ikisi de çok dik ve baskın karakterler. Çok iyi niyetliler. Döndüklerinde de dönerler, kimse tutamaz. Acun abinin istemediği sınır geçilirse geri dönülemez noktaya gidebilir olay. Pascal Nouma ve Nihat Doğan vardı ya küçücük bir hikaye kalır yanında. Elleri arkada, kafalar dik bu durumu sevdim. Birbirlerine dokunmak durumu yok” dedi.

Berna Canbeldek açıklamalarına şöyle devam etti;

“Turabi ikinci kez yapmaz bunu.’ Öyle bir kural yok. Kimde hata varsa gerçekten… O kişi Turabi ise eğer yine gider özürünü diler. Ama Adem’i o yönünden tanımıyorum daha. İnşallah onun da öyle bir yapısı vardır. Ben şaşırıyorum. Çünkü ben Turabi’yi çok seviyorum. Onları tartışırken görürken Turabi’yi hiç fark etmez benim için Mustafa, Adem, Anıl… Üzülüyorum çünkü Turabi çok ılımlı bir insan normalde, güzel güzel tartışabilecek bir adam normalde. Neden bu kadar dikleşiyorlar anlayamıyorum, anlam veremiyorum.”