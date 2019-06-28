Survivor Bora kimdir? Bora Edin kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Bora Edin, Survivor 2019’un en başarılı yarışmacılarından biriydi. Dokunulmazlık oyununda son fayansı kıramadı ve bu kayıp onun Survivor hayatına mal oldu. Okay ve Bora eleme potasına girdi ve Bora Edin elendi.

Survivor son bölümde elenen Bora şu sözlerle veda etti: “Yarım kalan bir hikaye. Belki yolum tekrar düşer buraya. Demek ki hatalar yaptım. Elimden geldiğince savaştım. Doğrularımdan şaşmadım. Bu noktada veda etmek çok üzücü. Bugüne kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah tekrar gelebilirim. Gönlümden geçen şampiyon Seda. Desteğim ondan yana. Ben yapamadım inşallah o ulaşır.”

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.