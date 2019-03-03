Survivor Bora kimdir? Bora Edin nereli?

Survivor TV8'de fırtına gibi esmeye devam ederken, Survivor Türkiye Yunanistan’ın bir diğer merak edilen yarışmacılarından biri Bora Edin! Survivor Bor, kimdir merak ediliyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları…

Agresif tavırları ile Survivor 2019’da dikkat çeken Bora Edin yarışmanın takipçileri tarafından en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Survivor tanıtımlarında şampiyon olacağını iddia eden hırslı yarışmanın performansı ilerleyen haftalarda yükselerek devam edecek mi merak ediliyor. Survivor Bora kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor yarışmacısı hakkında detaylar…

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre'de yaşadı. Lisede eğitim için Malta'ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi'nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.