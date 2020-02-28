Survivor bugün neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? 28 Şubat TV8 yayın akışı…
Survivor yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında Survivor günün erken saatlerinde yer alıyor olmasına rağmen akşam saatlerinde yayın akışından çıkarıldı. Yayın akışı içerisinde yarışmayı göremeyen izleyiciler Survivor neden yok, Survivor yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. İşte nedeni ve yeni bölüm tarihi…
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Program dün akşam İdlib’de yaşanan saldırı nedeniyle bugün ekrana gelmeyecek. TV8’in sevilen programının yeni bölümü yarın saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.