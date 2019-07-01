Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Survivor canlı yayınında Yusuf’un annesi fenalaştı!
Survivor canlı yayınında Yusuf’un annesi fenalaştı!
Survivor'da 2019 sezonunun şampiyon belli oluyor. Canlı yayın sırasında seyircileri endişelendiren bir olay yaşandı. Survivor Yusuf'un annesi heyecandan fenalaştı.
Magazin 1 Temmuz 2019 - 22:49

Canlı yayın sırasında Acun, yarışmacıların aileleriyle konuştu. Yusuf’un annesi Zinnet Hanım canlı yayında konuşurken fenalaştı. Yayına ara verildi.

Acun Ilıcalı “Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında.” dedi. Yusuf ise canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.

Yusuf Karakaya, daha önceki konuşmalarında annesine olan sevgisini sık sık dile getirmiş ve annesi ile Dominik’te ve Bodrum’da bir araya geldiklerinde gözyaşlarına boğulmuşlardı.

İLGİLİ HABERSurvivor Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşındadır?
Son güncelleme: 22:52 - 01.07.2019
Etiketler