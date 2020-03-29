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Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Danla Bilic’in arkadaşı Cemal Can mesleği nedir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Danla Bilic’in arkadaşı Cemal Can mesleği nedir?
Survivor'da haftalardır mücadele eden ve zaman zaman açlık nedeniyle zor anlar yaşayan yarışmacılardan Cemal Can Canseven dikkat çeken isimler arasında. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile arkadaş olan Survivor Cemal Can'ın hayatı hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.
Magazin 29 Mart 2020 - 21:01

Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında yer alan Cemal Can Canseven, hem performansıyla hem de duygusallığı ile ön plana çıkan yarışmacılar arasında. Survivor Cemal Can, özellikle iletişim ödüllerinde kazanmak ve arkadaşı Danla Bilic ile konuşmak istediğini her defasında dile getiriyor. Peki Cemal Can Cansever kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında ve mesleği nedir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Annesi Rize’li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, “küçük annem” dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul’a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

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Son güncelleme: 21:03 - 29.03.2020
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