Survivor Cemal Can kaç yaşında, nereli? Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor Cemal Can kaç yaşında, nereli? Cemal Can Canseven kimdir?

Bu sezon Survivor gönüllüler takımında yarışan isimlerden olan Cemal Can Canseven'in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olacağının sinyallerini vermişti. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?