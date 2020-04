Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında ve mesleği ne?

Survivor'ın renkli yarışmacıları arasında yer alan Cemal Can Canseven, yarışmada duygusallığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü Youtuber Danla Bilic'in de yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın hayatı ise merak ediliyor. İşte Survivor Cemal Can hakkındaki bilgiler...

Survivor’da Gönüllüler takımında yarışan isimlerden olan Cemal Can Canseven'in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, tanıtımda kullandığı “Herkes çok konuşuyor, icraat önemli” açıklamasıyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olacağının sinyallerini vermişti. Peki Survivor Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında, nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul’a geldi.

İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.

Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy’de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİSİ ARTTI!

Geçtiğimiz günlerde yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Cemal Can’a takipçi sayısının ciddi derecede arttığı müjdesini verdi. Cemal Can Canseven’in Survivor’a katılmasının ardından Instagram’da takiçisi sayısı 650 bine yaklaştı.