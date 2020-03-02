Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven’in mesleği nedir?
Gönüllüler takımında yarışan Cemal elde ettiği yüksek SMS'lerle büyük başarı dikkat çekmişti. Sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic’in yakın arkadaşı Cemal Can Canseven merak edilen hayat hikayesi…
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi.
İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı.
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.