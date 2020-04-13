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Survivor Cemal Can’dan birleşme partisine özel DJ performansı!
Survivor Cemal Can’dan birleşme partisine özel DJ performansı!
Survivor 2020'de bu akşam yapılan birleşme partisi geceye damgasını vurdu. İzleyicilerin de büyük ilgi gösterdiği birleşme partisinde sivil hayatında da DJ olan Cemal Can'ın performansı dikkatleri çekti. Aycan'ın da dansıyla Cemal Can'a eşlik etmesi eğlenceleri anlara sahne oldu.
Magazin 13 Nisan 2020 - 00:38

Bu akşam ekranlara gelen Survivor 2020’nin 44. yeni bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. İki takım yarışmacıları birleşme partisinde şarkı yarışmasıyla birbirlerine meydan okudu. Gecede Gönüllüler takımındaki Cemal Can’ın sahneye çıkarak gösterdiği DJ performansı büyük ilgi gördü. İşte Cemal Can ile Aycan’ın sahnedeki eğlenceli anları…

CEMAL CAN’DAN DJ PERFORMANSI!

Birleşme partisi gecesinin finalinde Cemal Can DJ performansı sergileyerek yarışmacılarla birlikte eğlendi. Aycan Yanaç’ın da Cemal Can’a eşlik etmesiyle hem ekran başındaki izleyiciler hem de diğer yarışmacılar unutulmaz dakikalar yaşadı.

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