Survivor Cemal Can’dan birleşme partisine özel DJ performansı!

Survivor 2020'de bu akşam yapılan birleşme partisi geceye damgasını vurdu. İzleyicilerin de büyük ilgi gösterdiği birleşme partisinde sivil hayatında da DJ olan Cemal Can'ın performansı dikkatleri çekti. Aycan'ın da dansıyla Cemal Can'a eşlik etmesi eğlenceleri anlara sahne oldu.