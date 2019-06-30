Survivor Dalaka kimdir? Katerina Dalaka kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor Dalaka kimdir? Katerina Dalaka kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor 2019'a katılan Yunan yarışmacı Katerina Dalaka, Survivor fanları tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Katerina Dalaka kimdir? 1992 yılında doğan Katerina Dalaka 26 yaşındadır. Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. İşte Survivor Dalaka hakkında merak edilenler...

Survivor 2019’un başarılı Yunan yarışmacısı Katerina Dalaka dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018’a müthiş performansıyla damga vurmuştu. İşte Survivor Dalaka’nın hayatı…

KATERINA DALAKA KİMDİR?

Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019'da yer aldı. Katerina Dalaka Almanya'nın Münih kentinde doğdu. 20 Ağustos 1992 yılında doğan Katerina Dalaka 26 yaşındadır. Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka’nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018’a müthiş performansıyla damga vurmuştu.

Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlatıyor: Yunan Survivor’ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor. Kateriba Dalaka'nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg'dır.