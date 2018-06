Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor Damla Can, parkurun en başarılı isimlerinden biri oldu. Romanya ve Yunanistan ile yapılan yarışmalarda Türkiye’yi temsil etti. Yarışmanın bitmesine az bir zaman kala bacağından sakatlık geçiren ünlü yarışmacı epey zorlandı. Yarışma boyunca sık sık eleme potasına giren ancak SMS bakımından güçlü olan Damla Can rakiplerini elemeyi başardı. Şimdi ise şampiyon olabilecek mi bilinmiyor ama sevenlerinden destek bekliyor…

Damla Can kimdir? Survivor 2018’de Damla Can All Star takımında başladığı mücadelesini Gönüllüler takımında tamamladı. Damla Can, 2016 sezonunun en başarılı kadınlarından biriydi. Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışmaktadır. Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri de veren Damla Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetmişti.