Survivor Damla kimdir? Damla Can tekrar Survivor’da…

İki kez katılan Damla Can, bu sezonun yarışmacıları ile mücadele etmek için tekrar Survivor'da yer alıyor. Gösteri yarışmasında yer alacak Survivor Damla Can kimdir, kaç yaşında sorularının da cevabı merak ediliyor. İşte Damla Can hakkında bilinmeyenler...

Katıldığı senelerde başarılı ve sakin yapısıyla dikkat çeken Survivor Damla geçmişte en beğenilen yarışmacıların başında geliyordu. Peki Survivor Damla kimdir? Damla Can nereli, evli mi? İşte kaç yaşında olduğu tartışma konusu olan başarılı yarışmacı Survivor gönüllü Damla Can hakkında merak edilen her şey…

SURVİVOR DAMLA CAN KİMDİR?

Survivor kadrosu içinde yarışacağı açıklanan isimlerden biri de Damla Can oldu. Survivor 2018 kadrosu içinde All Star takımı için yarışacak olan Damla Can 2016 yılında Survivor Gönüllüler takımı için mücadele etmişti. Survivor'a katıldığı dönemde hırsı ve mücadelesiyle Gönüllüler takımının önemli isimlerinden olan Damla Can Survivor 2018'de All Starla takımı adına mücadele edecek.

Survivor 2016'da yarışan Damla 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerinetopluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığında.

Survivor 2016'da Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından biri olan Damla düzgün fiziği ve güler yüzüyle dikkat çekiyor. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.

SURVİVOR FİNALİ KAYBETTİ

Survivor 2016’da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

SURVİVOR DAMLA SİGARA İÇTİ, OLAY OLDU!

Survivor 2016'da Damla Can'ın sigara içme görüntüleri yarışmanın önüne geçmişti. Montaj ekibinin kaçırdığı görüntüler Survivor severlerin gözünden kaçmamış, Damla Can'ın sigara içerken görüntüleri gündeme oturmuştu.

Damla Can'ın sigara içme görüntüsüyle ilgili yapma ihtiyacı hisseden Acun; konuyla ilgili, görüntüleri doğrular nitelikte bir açıklama yaparak, Damla'yı uyarmıştı. Damla da özür dileyerek böyle bir şeyin bir daha yaşanmayacağına dair söz verdi.