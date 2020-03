Survivor Derya Can kimdir? Survivor Derya kaç yaşında?

Survivor Derya Can kimdir? Survivor Derya kaç yaşında?

Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale'de doğdu. Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Derya Can Survivor 2020 kadrosunda Ünlüler takımında yer alıyor. Hırsı ile öne çıkan yarışmacılar arasında yer alan Derya Can kimdir merak ediliyor. İşte Survivor Derya hakkında merak edilenler...