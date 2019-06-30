Survivor Dimitra kimdir? Dimitra Vamvakousi kaç yaşında?

Survivor 2019'da pozitif enerjisiyle beğeni toplayan Dimitra Vamvakousi Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Dimitra Vamvakousi kimdir? Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modellik için ilk adımlarını atıyor. İşte Survivor Dimitra hakkında merak edilenler...

Survivor 2019’un Yunan yarışmacılarından ve finalistlerinden biri olan Dimitra Vamvakousi kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Survivor Dimitra Vamvakousi, 24 yaşında. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. İşte Survivor Dimitra hakkında detaylar…

DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİR?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış.

Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.