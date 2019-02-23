Survivor Dimitra kimdir? Yunanistan takımı yarışmacısı Dimitra kaç yaşında?

Survivor'da Türkiye takımı yarışmacıları kadar Yunanistan takımındaki isimler de dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de Dimitra oldu. Hırsı ile Survivor'da dikkat çeken Dimitra izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Survivor Dimitra kimdir, kaç yaşında?

Survivor Turkiye-Yunanistan yarışması tüm hızıyla devam ederken, Yunanlı Dimitra Vamvakousi kimdir merak ediliyor. Yunanistan takımında yer alan Dimitra Vamvakousi, Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun oldu. İşte Survivor Dimitra kimdir sorusunun yanıtı ve hayatının merak edilenleri…

SURVİVOR DİMİTRA KİMDİR?

24 yaşında olan Dimitra Vamvakousi, TFAFA (Atina Jimnastik Akademisi) mezun oldu. Geçmişte bir şampiyon iken, scuba dalışına katıldı. Kendisini iyi bir çocuk ve olumlu bir insan olarak nitelendiriyor. Sporda güç ve kuvvete inanıyor. Dimitra Vamvakousse, Survivor unvanının çok zor koşullarda hayatta kalmayı öğrendiği için kendisine mükemmel bir şekilde uyduğunu söylüyor.