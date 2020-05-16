Survivor dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? Muhteşem yarış!

Survivor'da bir dokunulmazlık oyunu heyecanı daha yaşandı. Yarışmacıların dokunulmazlığı elde etmek için mücadele ettikleri dokunulmazlık oyununda kazanan takım kendini güvence altına alıyor. Bu hafta da büyük rekabete sahne olan dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlık gecesi nefes kesti. Haftanın ilk dokunulmazlık ödülü yarışmacıların motivasyonu için büyük önem taşıyor. Bu haftanın dokunulmazlık ödülü yarışmasında Ersin olmadan yarışacak olan ünlüler takımının performansı büyük merak konusu oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda Ersin’in sakatlığı sebebiyle eksilen ünlüler takımının performansı merakla beklenirken ünlülerin performansı gönüllülerin gerisinde kaldı. Dokunulmazlık ödülü gönüllülerin oldu.

NİSA GERİ DÖNDÜ

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa dokunulmazlık oyununda takımındaki yerini aldı ve Nisa yine performansı ile göz kamaştırdı.