Survivor dokunulmazlık oyunu nefes kesti! İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve detaylar…

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi nefes kesti. Son ana kadar süren mücadele 8-8'e kadar geldi. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Pazar akşamı oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununa avantajlı çıkacak. Survivor'da Seda, Yunan yarışmacı ile çıktığı oyun sırasında parkura çarparak yere yığılması korku dolu anlar yaşattı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Survivor 2019'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunun Türkiye takımı kıyasıya mücadele sonunda kazandı. Türkiye ve Yunanistan takımlarının mücadelesi nefes kesmeye devam ederken İlk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-8 kazandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ödül oyununa ise Seda tüm yarışmacıları korkuttu. Seda ödül oyunu sırasında parkurda engele çarparak yere yığıldı. Panik dolu anlar yaşatan Seda'nın yardımına arkadaşları koştu. İşte dokunulmazlık oyunu ve Survivor son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dokunulmazlık oyunu için bugün burdayız. Ödül oyununu kaybettiniz. Bugün yemek yiyemeyeceksiniz ama daha aç kalabilmek için bugün dokunulmazlık oyunun kazanmanız gerekiyor. Dokunulmazlık oyunu çok hassas oyunlar biliyorsunuz bir oyunu kaybettiğiniz de bazen tüm yarış kopuyor. Bu da sonuçta bazen bir arkadaşınızı kaybetmenize neden oluyor. Geçen hafta takımınızda Kaan gitti.

Yusuf: Zor bir potayı geride bıraktı. Kaan gitti, umarım kendisini ve takım için hayırlı olmuştur. Dokunulmazlık oyunları çok önemli, kazanarak haftayı stressiz atlatmak istiyoruz.

Survivor dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 8





DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Survivor Türkiye Yunanistan’da dokunulmazlık oyunu sırasında Yunan takımının ‘bir oyun daha oynamak istiyor’ şeklindeki sözlerine sinirlenen Bora, Yunan takımıyla konuşmaya çalışırken onu uzaklaştırmaya çalışan Hikmet ile aralarında tansiyon yükseldi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Ödül oyunları Survivor’un kritik öneme sahip oyunları arasında yer alıyor. Açlıkla mücadele eden yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya mücadele edecek. Okay sana sormak istiyorum. Galiba adada pala sıkıntısı yaşıyormuşsunuz. Kaybolmuş palanız bunun haberi bize geldi.

Okay: Palayı ben kaybettiğim için arkdaşlar coconat istediğinde hepsine yardım etmeye çalışıyorum ama ödül oyunu kazandığımız yokluğunu çok da çekmedik.

Murat Ceylan: O zaman bir pala size hediyemiz olsun. Yalnız bunu da kaybederseniz yerine başkası gelmez.

Survivor ödül oyunun YUNANİSTAN takımı kazandı.

Yunanistan: 10 – Türkiye: 6

SURVİVOR SEDA’NIN SAKATLIĞI KORKUTTU

Survivor’da kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda herkesi korkutan dakikalar yaşandı. Survivor yarışmacılarından Seda ödül oyunu sırasında parkurda engele çarparak yere yığıldı. Panik dolu anlar yaşatan Seda’nın yardımına arkadaşları koştu. Seda kısa süre sonra kendine geldi ve oyuna devam etti.

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Sabriye: Ayağımın tozuyla konseye girdim. Bizden bir arkadaşın gitmesiz üzücü. Tanışamadan gitmesi daha üzücü.

Okay: Sevindim Atakan’ın gitmemesine.

Yusuf Karakaya: Ben de sevindim ama Kaan’a çok üzüldüm. Hatta dün gece uyuyamadım. Çünkü tam istediğini yapamadı burda. 2 hafta gibi kısa süre kalabildi ama hayırlısı buymuş diye düşünmek gerekiyor.

Bora: Şunu gördük biz takımca ve konuştuk. Kaan’ın gitmesi takım için iyi olmadı. Daha kolay adapte olmuştu 2.5 haftadır burada olmasına rağmen, oyunlarda Atakan’dan çok daha iyidi. Atakan 1 aydır burda ve psikolojik olarak çöküntüde.