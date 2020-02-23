Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar…

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar…

Survivor'da eleme adaylarının belirlenmesinde büyük rol oynayan dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında nefes geçen mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da son dokunulmazlık oyunları oynanırken heyecan en üst noktaya çıkıyor. İki takımın da tüm gücüyle mücadele ettiği haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ikinci oyun öncesin büyük avantaj sağlıyor. Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki mücadelede dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. İşte yeni bölüm fragmanı…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2020'nin bu akşamki 5. yeni bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Kazanan takımın hamburger ödülü kazanacağı ödül oyununda iki takımın yarışı nefesleri kesti. Yarışın kazananını belirleyecek mücadele Ardahan ile Ersin arasında geçti. Ardahan saniyelerle son sayıyı alarak Gönüllüler takımına ödül oyununu kazandırmış oldu. Eleme öncesindeki ilk dokunulmazlık oyununu ise Gönüllüler takımı kazandı. Pazar akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan bir kişi eleme adayı olacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı, ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. Kaybeden Gönüllüler takımı ise bu haftanın ilk eleme adayını belirleyecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI