Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları…

Survivor'da gün geçtikçe heyecan artmaya devam ederken, yarışmacılar da dokunulmazlık oyunu ardından eleme adayı olarak yarışmaya veda ediyor. Cumartesi günü dokunulmazlık oyununu Siyah takım kazanmıştı. Peki Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor eleme adayları...

Dominik’te tüm hızıyla devam eden Survivor’da haftanın eleme adayları belli oldu. Beyaz takım ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Acun Ilıcalı bu durumda Beyaz takımda yer alan Yunan yarışmacılardan birinin eleme adayı olacağını açıkladı. Yarışmanın güçlü isimlerinden biri elenme adayı olarak gösterildi. Survivor elenme adayları…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE BELİRLENEN ELEME ADAYLARI: AFRODİTTİ VE RİA

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: İki takım için de kritik bir mücadele. Beyaz uzun zamandır mücadele kazanamıyor bugün kaybederse takımdan bir kişi eksilecek.

Bora: Biz kaybedersek Yunan bir arkadaşımız gidecek ama ben hepsinin kalmasını istiyorum. Geçtiğimiz oyunda kazanabilirdik iyi atış yapan isimlerimiz vardı ama karşı takımda Emre yıldızlaştı diyebiliriz.

Yusuf: İlk oyunu kazandık ama bugün 0-0 gibi geldik. Rehavete kapılmadan bugün de kazanıp konseye rahat gitmek istiyoruz.

Survivor dokunulmazlık oyunun Siyah takım kazandı.

Siyah takım: 10 – Beyaz takım: 8

OKAY’DAN TAKIM ARKADAŞLARINA TEPKİ

Survivor dokunulmazlık oyunu her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecanla takip edildi. Oyunda ilginç anlardan biri ise Okay sayıyı kaybedince takım arkadaşlarına tepki gösterdi.



SURVİVOR ADA KONSEYİ

Acun: Arkadaşlar Beyaz takımın eleme konseyine hoşgeldiniz. Biliyoruz herkes Hikmet’i merak ediyor ama şunu söyleyebiliriz. Kırık yok fakat bir hasar almış. Kesin bir söyleyebilmemiz için birkaç gün daha geçmesi gerekiyor.

Seda: Hikmet çok hırslı ve başarılı bir yarışmacı, böyle bir şeyin başına gelmesi beni çok etkiledi. Öyle bir görüntü ile karşılaşma çok kötüydü ama umarım aramıza döner de içimiz rahatlatır.

Okay: O anı gören ilk kişilerden biriyim. Allah beterinde saklasın umarım başka kimsenin başına gelmez.

Bora: Sözün bittiği yerdeyiz. Kavga da etsek, boğaz boğaza da gelsen sağlık olunca herkes birleşiyor. Burdan ona acil acil şifalar diliyorum.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Yunan yarışmacıların oyları ile Afroditti olurken,

Türk yarışmacıların oyları ile Ria eleme adayı oldu.