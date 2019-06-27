Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kazanan finale gidecek!
Survivor’da finale kalan isimler belli oluyor. Yunan takımda finale gidecek isimler şöyle: Dalaka, Dimitra, Afroditi ve Nikos. Beyaz takımda ise Seda, sembolü alarak finale kalmayı garantiledi. Yusuf, Okay, Emre ve Bora arasından bir kişi elenecek. Son bölümde iki takımın da her şeylerini ortaya koyarak verdiği mücadele sonucunda Siyah takım birinci dokunulmazlığı aldı.
OYUNU KAZANANLAR FİNALE GİDECEK
Dokunulmazlık oyunu öncesi Türk yarışmacılar dokunulmazlığa kilitlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takımda bir Türk yarışmacı elenecek. Kalan yarışmacılar finale gidecek…
BORA VE YUSUF FİNAL İÇİN MÜCADELE ETTİ
Bora ile Yusuf karşı karşıya geldi. İkilinin mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.