Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kazanan finale gidecek!

Survivor'da dev final için sayılı günler kaldı. 2019'un son dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Oyunu Siyah takım kaybederse Emre ve Yusuf arasında; Beyaz takım kaybederse Bora ile Okay arasında eleme yapılacak. Perşembe akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki Survivor'da birinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor Türkiye Yunanistan'ın son bölümünde yaşananlar...

Survivor’da finale kalan isimler belli oluyor. Yunan takımda finale gidecek isimler şöyle: Dalaka, Dimitra, Afroditi ve Nikos. Beyaz takımda ise Seda, sembolü alarak finale kalmayı garantiledi. Yusuf, Okay, Emre ve Bora arasından bir kişi elenecek. Son bölümde iki takımın da her şeylerini ortaya koyarak verdiği mücadele sonucunda Siyah takım birinci dokunulmazlığı aldı.

OYUNU KAZANANLAR FİNALE GİDECEK

Dokunulmazlık oyunu öncesi Türk yarışmacılar dokunulmazlığa kilitlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takımda bir Türk yarışmacı elenecek. Kalan yarışmacılar finale gidecek…

BORA VE YUSUF FİNAL İÇİN MÜCADELE ETTİ

Bora ile Yusuf karşı karşıya geldi. İkilinin mücadelesi büyük heyecana sahne oldu.